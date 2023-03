Turismo, la Dmo Etruskey sbarca a Miami alla conquista di “Seatrade Cruise Global 2023”

Ospitata dall’Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia, la Destination Management Organization dell’Etruria Meridionale sarà rappresentata dai soci Incitur, cooperativa di accompagnatori turistici e tour operator, e Skylab Studios, società di comunicazione visiva, specializzata in visual marketing interattivo

Arriva un’altra importante prova internazionale per la DMO Etruskey, che dopo essersi presentata alla fiera del turismo ITB di Berlino agli inizi del mese, vola adesso a Miami in occasione del Seatrade Cruise Global 2023 di Fort Lauderdale (27-30 marzo), il più importante appuntamento del turismo crocieristico al mondo.

Obiettivo: proporre innovative esperienze all’insegna della valorizzazione della cultura e dell’identità dell’Etruria Meridionale, ideate per permettere anche al “target turista crocerista”, che sbarca al porto di Civitavecchia, di vivere e godere in prima persona un territorio interessante e meritevole di attenzione, in grado di offrire coinvolgenti esperienze da associare o sperimentare in alternativa, perché no, alle incredibili e monumentali bellezze di Roma.

“La partecipazione di Etruskey al Seatrade risponde alla mission stessa della DMO, ovvero quella di raccontare anche oltreoceano il nostro territorio come unica destinazione, “la Terra dei Re”, con un’unica offerta di servizi turistici, nel segno dell’esperienza onnicomprensiva e interconnessa – afferma Letizia Casuccio, presidente della DMO Etruskey– La presenza di un porto internazionale, come quello di Civitavecchia, al centro di questa destinazione è certamente un’incredibile opportunità per tutti i soggetti che ne fanno parte”.

Sulla stessa linea Stefano Landi, Destination Manager di Etruskey: “La DMO ha risposto all’invito del Presidente dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, Pino Musolino, che ha fortemente voluto che fosse presente l’offerta turistica del territorio in un appuntamento così rilevante per il settore. È questa la prima tappa di un percorso che ci auguriamo possa proseguire nei prossimi anni, facendo crescere le proposte della destinazione Etruskey al mercato crocieristico, ad esempio con possibilità di escursioni giornaliere e soggiorni con visite e esperienze con 2/3 pernotti, prima o dopo l’imbarco a Civitavecchia”.

Al Seatrade Cruise Global 2023 la DMO Etruskey sarà presente, grazie alla disponibilità dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con 2 dei soci privati: il tour operator Incitur, che illustrerà i pacchetti e le esperienze presenti sulla piattaforma www.etruskey.it, e la società Skylab Studios, specializzata in visual marketing interattivo, ideatrice del logo e dell’identità visiva della DMO, che utilizzerà la realtà aumentata per raccontare le bellezze del territorio con una cartolina innovativa, messa a punto con Emotion, un’altra società affiliata Etruskey.



Saranno targati Etruskey anche gli altri materiali di comunicazione, come il video con fotosferiche 360°, realizzato dall’associato Twiceout per presentare la necropoli della Banditaccia, una delle due necropoli del sito Unesco di Cerveteri e Tarquinia:



https://youtu.be/G8pdvByH1PI

Il Comune di Civitavecchia, su mandato del Sindaco Ernesto Tedesco e dell’Assessore Simona Galizia, ha inoltre affidato alla DMO il compito di presentare a livello internazionale il video “Porto degli Antichi Romani e Porta dell’Etruria”, proiettato in anteprima nazionale lo scorso 25 marzo a Firenze nell’ambito di tourismA 2023 – Salone Archeologia e Turismo Culturale.

Infine Skylab proporrà altre innovativi strumenti di narrazione:

– Leonardo Tosoni e Marco Piastra, art director e direttore marketing, coinvolgeranno il pubblico con dei visori VR, grazie ai quali, per mezzo della realtà virtuale si potrà “volare” a bordo di mongolfiere digitali sul territorio di Tarquinia per poi scendere e andare alla scoperta della Necropoli Etrusca;

– gli stessi regaleranno una cartolina interattiva in realtà aumentata, un cadeau per i visitatori che potranno scoprire le bellezze di Etruskey scansionando un QR code con il proprio smartphone. Appariranno così il video ufficiale della DMO proprio sulla superficie della postcard e 2 due box cliccabili: uno porterà alla piattaforma www.etruskey.it; l’altro la collegherà al CMS postcard, con il quale poter costruire la propria cartolina e spedirla a chi si voglia. In questo modo l’interattività della realtà aumentata trasformerà le persone in ambasciatori virtuali del territorio Etruskey.