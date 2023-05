Turismo: ancora in crescita i turisti a Roma, ecco i luoghi più visitati della capitale

Non c’è un momento migliore o meno indicato per visitare Roma: le bellezze archeologiche, storiche e monumentali della città eterna attirano turisti tutto l’anno e il trend è costantemente in crescita.

Il Colosseo, i Fori romani, Castel Sant’Angelo, la Fontana di Trevi, Piazza Venezia o Piazza Navona: sono solo alcune delle meraviglie che si possono scoprire nella capitale d’Italia, vera culla d’arte e di storia.

Per visitarla al meglio, soprattutto se si arriva in stazione o in aeroporto con largo anticipo sul check-in in albergo, può essere utile lasciare i bagagli in un luogo custodito così da girare la città in tranquillità.

Per esempio, è possibilemettere le valigie al sicuro a Roma grazie a Bounce, il servizio che in pochi click consente di individuare il punto di deposito più indicato per le proprie necessità.





Le mete imperdibili a Roma

L’Anfiteatro Flavio o Colosseo viene indicato quasi sempre come il simbolo stesso della città di Roma: la sua figura imponente caratterizza le cartoline di tutto il mondo, ma vederlo dal vivo è di sicuro tutta un’altra cosa. Nel Parco Archeologico si trovano anche l’Arco di Costantino, i Fori imperiali e la Domus Aurea.

Altro luogo imperdibile è di certo la Basilica di San Pietro, che si erge sulla celebre piazza creata dal Bernini: la cupola di Michelangelo, le opere di Giotto, Caravaggio, Gauguin, Dalì e Van Gogh sono solo alcune delle bellezze che si possono ammirare all’interno, assieme alla Cappella Sistina e agli immensi Palazzi Vaticani, dove una visita guidata è quasi d’obbligo.

Altro sfondo da cartolina è quello della Fontana di Trevi, da dove sgorgano le acque di un antico acquedotto romano in un complesso di statue e figure barocche o rococò create da Pietro Bracci e Nicola Salvi.

Restando in tema di fontane celebri, non si possono non citare quelle del Nettuno e del Moro a piazza Navona, quella di piazza San Marco che sorge nell’attuale piazza Venezia e, naturalmente, quella della Barcaccia di piazza di Spagna, ove non può mancare una visita alla famosa scalinata.





Altre tappe fondamentali durante una vacanza a Roma

Il colle del Gianicolo sorge sulla riva destra del fiume Tevere e da qui si gode di una vista mozzafiato sulla capitale: non lontano da Villa Pamphili, il Gianicolo celebra il Risorgimento italiano con statue come quelle di Garibaldi e della moglie Anita. Ed è proprio accanto alla statua di Garibaldi che sorge il noto cannone che spara a salve alle dodici in punto ogni giorno.

Al Campidoglio, invece, dove sorgono organismi importanti come l’ufficio del sindaco, si possono trovare i Musei Capitolini, proprio nella piazza a metà tra il medievale e il classico voluta da Michelangelo. All’interno dei musei sono custoditi tesori quali la classica lupa che allatta Romolo e Remo, il Gallo morente, la Venere Capitolina, il busto della Medusa, e il Bonaventura, dipinto di Caravaggio.

Castel Sant’Angelo è bello e suggestivo da vedere sia di giorno che con l’illuminazione serale. Da luogo di sepoltura a fortezza, è celebre anche per il “passetto”, ovvero la via di fuga di Clemente VII durante il Sacco di Roma. Oggi, al suo interno vi sono dipinti e reperti d’interesse storico.

Infine, tra le tante bellezze di Roma si annovera anche il Circo Massimo, eretto tra il colle Aventino e il Palatino al fine di ospitare i momenti ludici dell’antica città di Roma. Viene ricordato anche quale teatro del Ratto delle Sabine e attualmente è spesso sede di eventi che richiedono uno spazio importante.