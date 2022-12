Appuntamento per sabato 14 gennaio dalle 09:30 alle 16:30 in Piazza Aldo Moro. Le promotrici dell’iniziativa la Consigliera comunale Adele Prosperi e la Dottoressa Ilaria Bianchi: “Dedicata a tutte le guerriere che ogni giorno combattono contro la malattia”

Prevenzione del tumore al seno: a gennaio a Cerveteri la Carovana della Komen Italia –

La Carovana della Prevenzione della Komen Italia fa tappa a Cerveteri. Una giornata di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della salute della Donna, con visite specialistiche gratuite per la prevenzione dei tumori al seno.

Prevenzione del tumore al seno: a gennaio a Cerveteri la Carovana della Komen Italia

Il celebre e indistinguibile mezzo della Komen, portatore di informazione e conoscenza in campo medico – scientifico, sabato 14 gennaio dalle ore 09:30 alle ore 16:30 sarà infatti in Piazza Aldo Moro a Cerveteri per una giornata dedicata a tutte le Donne.

Accanto alla Carovana della Komen, i Volontari dell’Associazione allestiranno un banchetto con tantissimi gadget di questa preziosa e fondamentale realtà nel campo della prevenzione. Acquistandoli, sarà possibile sostenere le tantissime attività di Komen Italia e dare dunque nuova forza alla Ricerca e più in generale alle attività di sensibilizzazione e prevenzione.

Le attività della Carovana sono riservate alle Donne fuori screening regionali, ovvero mammografia per le donne fra i 40 e i 49 anni e over 74 e ecografie per le under 40.

L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica del Comune di Cerveteri, con la preziosa collaborazione della Operatrice Socio Sanitaria Ilaria Bianchi. Per prenotazioni e informazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 3533004077. Nel messaggio indicare nome, cognome, numero di telefono, tipo di visita alla quale si è interessata (se mammografia o ecografia) e data dell’ultima mammografia effettuata (in ogni caso deve essere stata effettuata più di 12 mesi dalla data dell’iniziativa della Komen a Cerveteri).

“Come rappresentante delle Istituzioni, come Donna e come madre ho fortemente voluto che questa importantissima giornata di informazione e sensibilizzazione si svolgesse anche a Cerveteri – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale e Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica del Comune di Cerveteri – grazie alla preziosa collaborazione di una nostra concittadina, la Dottoressa Ilaria Bianchi, che ringrazio per avermi affiancata sin dall’inizio, abbiamo ricevuto la disponibilità del personale della Komen Italia a far fare una tappa alla Carovana della prevenzione anche nella nostra città. Negli ultimi due anni in particolar modo, la crisi pandemica e la conseguente crisi economica, purtroppo ha influito molto sulle quotidianità di ognuna di noi, che spesso, impaurite anche dalla paura di contagi, abbiamo rinunciato a recarci all’interno di Ospedali e strutture sanitarie per fare anche semplici controlli di routine”.

“Proprio per questo motivo – prosegue la Consigliera comunale Adele Prosperi – insieme ad Ilaria, abbiamo voluto dedicare questa giornata a Michela Russo, una nostra concittadina, purtroppo venuta a mancare troppo presto per una diagnosi tardiva. Questa giornata, con infinito affetto e amore, vogliamo dedicarla a lei e a tutte le Donne, le madri, le giovani ragazze, che ogni giorno, come guerriere combattono contro la malattia, per loro e per i propri cari