Tromba d’aria a Santa Marinella, continua il lavoro dei Vigili del Fuoco

Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco

Tromba d'aria a Santa Marinella

Continua il lavoro degli uomini della Bonifazi a Santa Marinella.

La tromba d’aria scagliatasi in zona via dei fiori ha fatto registrare numerosi danni. I Vigili del Fuoco al momento sono impegnati in via delle Begonie, dove la furia del vento, ha scoperchiato diversi tetti di abitazioni, provocando un alto numero di danni. L’equipaggio della 17A sta provvedendo alla rimozione di numerose tegole, pannelli fotovoltaici e materiale di impermeabilizzazione che la violenza del vento ha strappato dal tetto.

A seguito di ciò anche le automobili parcheggiate al di sotto degli stabili in indirizzo hanno subito dei danneggiamenti.