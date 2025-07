Trionfo al Castello di Santa Severa: B-And Orchestra incanta il pubblico –

Un successo strepitoso ha coronato il tanto atteso concerto della B-And Orchestra con lo spettacolo “Orchestra ma non troppo” al suggestivo Castello di Santa Severa. L’evento, organizzato dalla Music & Art Management, società di produzione musicale di Santa Marinella, diretto dal M° Gianluca Cantarini, ha registrato il tutto esaurito, trasformando la serata in un vero e proprio trionfo di musica e partecipazione.

Il palco scenografico del Castello baciato dal mare, ha fatto da cornice perfetta ad uno spettacolo che ha letteralmente conquistato il pubblico. “Una serata che porteremo per sempre nel cuore, un pubblico favoloso che ha apprezzato fin da subito il nostro modo di fare – ha dichiarato con emozione Felice Napolitano, ideatore dell’innovativo progetto artistico B-And Orchestra – La passione e l’amicizia si sono trasformati in un’orchestra circa un anno e mezzo fa, davanti ad un piatto di pasta dando vita a questo fantastico spettacolo”.

Il successo della B-And Orchestra al Castello conferma il grande valore di un progetto artistico che sa coniugare talento, passione ed un’innata capacità di coinvolgere il pubblico, lasciando un segno profondo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di partecipare.

Ad impreziosire ulteriormente le serate della Perla del Tirreno è stata la serata organizzata dalla Music & Art Management nell’ambito dell’estate 2025. Venerdì 18 luglio Piazza Trieste si è arricchita di musica e fatto ballare 500 persone con DJ MÜSA e HUZY SAX, due artisti internazionali che hanno scelto Santa Marinella quale palco per le loro esibizioni. Un binomio musicale perfetto, coinvolgente, un impatto artistico e visivo impresso da DJ MÜSA e da HUZY SAX con il suo strumento luminoso. “Abbiamo avuto l’onore di ospitare durante la serata Tiziano Leonardi dei Cugini di Campagna, icona della Musica italiana, nostro amico di lunga data con il quale abbiamo già collaborazioni e che ha aggiunto un tocco speciale ad una serata già indimenticabile” ha proseguito Felice Napolitano.

L’entusiasmo dei presenti non è passato inosservato alle autorità locali. L’assessore alla Cultura Gino Vinaccia e il consigliere delegato al Turismo Dott. Alessio Manuelli hanno espresso il loro profondo apprezzamento per la serata, manifestando l’intenzione di replicare l’evento, con un pensiero speciale rivolto alla magica Notte di San Lorenzo. “La scelta dei due artisti internazionali – conclude Napolitano – ha trasformato la serata in un incredibile palcoscenico e non si è mai avuto nessun dubbio che venisse dimostrata qualità e professionalità. La Music & Art management ringrazia in modo particolare la MP Service Audio & Lights di Marco Patrizi per il formidabile supporto tecnico che ha reso ulteriormente possibile la riuscita della serata. Ci auguriamo di poter rivivere ancora una volta questo spettacolo alla mercé di un pubblico uteriormente ricco di ascolti e bissare nuovamente successo raggiunto lo scorso sabato”.