Trevignano, anziana non risponde alle chiamate dei vicini. Soccorsa dai VVF

I Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti in tarda mattinata, presso il comune di Trevignano Romano in via G. Dalla Chiesa, per soccorso a persona. Una anziana signora, non rispondeva alle continue chiamate dei vicini. I VVF giunti sul posto, sono entrati nell’appartamento attraverso la finestra dell’abitazione e consentito all’equipaggio 118 di sincerarsi delle condizioni della persona anziana. La donna è stata trasportata in ospedale.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la polizia locale di Trevignano Romano.