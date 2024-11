Ferrovie metterà a disposizione bus sostitutivi su tutte le tratte compresa la Roma – Civitavecchia

Treni sospesi e deviazioni per manutenzione a Tuscolana e Fiumicino

Gli interventi si terranno da giovedì 28 novembre a domenica 1° dicembre e vedranno coinvolte le stazioni di Roma Tiburtina e Fiumicino.

Le tratte coinvolte sono parecchie, oltre alla Roma – Pisa subiranno modifiche anche i collegamenti con Orte, Bracciano, Viterbo e ovviamente Fiumicino Aeroporto.

A Roma sarà possibile usare il titolo di viaggio del treno sospeso per spostarsi in metro da Tiburtina a Piramide il 30 novembre e il 1° dicembre per la relazione Orte – Roma – Fiumicino.

Saranno invece messi a disposizione bus sostitutivi per collegare Termini, Ostiense e Tiburtina a Fiumicino, Roma con Civitavecchia e Fiumicino con Poggio Mirteto.

Saranno modificati anche gli orari di alcuni Intercity e potranno essere sospesi alcuni Frecci Rossa.

Tutte le informazioni, compresi gli indirizzi dove trovare i bus sostitutivi alla specifica pagina sul sito di Ferrovie dello Stato.