Treni FL5, PD Santa Marinella: “Cresce il disagio, a settembre nuovo incontro con il Comitato Pendolari” –

“Negli ultimi mesi, attraverso l’impegno portato avanti dal Comitato Pendolari di “Civitavecchia-Santa Marinella e Santa Severa”, si sono moltiplicati incontri e confronti con partiti, associazioni, amministratori locali e Regione Lazio.”

A dichiararlo è il Partito Democratico Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, dopo il primo incontro con i presidenti del comitato, Benedetto Risi e Denis Lauro, sta partecipando attivamente a questo percorso, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete alle difficoltà quotidiane di migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano la linea ferroviaria FL5 Roma–Civitavecchia–Grosseto.

La situazione, purtroppo, continua a peggiorare. Ritardi, soppressioni improvvise e comunicazioni poco chiare, rendono difficili gli spostamenti, soprattutto per chi si reca a Roma per lavoro o studio.

In estate il problema è ancora più evidente: all’aumento dei pendolari si aggiunge il flusso turistico, mentre i cantieri di restyling e potenziamento della linea, pur necessari, creano ulteriori disagi.

Anche nella stazione di Santa Marinella arrivano quotidianamente segnalazioni di difficoltà a causa di informazioni scarse e tardive e tempi di attesa che spesso raddoppiano il normale tempo di percorrenza.

È evidente che non basta parlare di futuri miglioramenti: i cittadini e i turisti hanno diritto a un servizio che, già oggi, sia sicuro, puntuale e affidabile.

Il Partito Democratico riconosce l’importanza dei lavori di ammodernamento delle infrastrutture, ma ribadisce che devono procedere di pari passo con un’organizzazione efficiente del servizio ferroviario. In vista della prossima apertura del cantiere della stazione di Civitavecchia è fondamentale da subito considerare l’impatto che queste opere avranno su tutta la linea ferroviaria.

È necessario garantire una comunicazione tempestiva agli utenti, gestire meglio i flussi turistici, aumentare il personale, e assicurare soluzioni alternative quando i cantieri incidono sulla regolarità delle corse.

A settembre il PD di Santa Marinella e Santa Severa promuoverà un nuovo incontro con il Comitato dei Pendolari e con il sindaco Pietro Tidei. Sarà un momento importante per continuare a lavorare insieme e mantenere alta l’attenzione di Regione e Ferrovie.

Invitiamo, i pendolari lavoratori e studenti di Santa Marinella, a partecipare attivamente sul territorio ai prossimi incontri che organizzeremo con il comitato, affinché le istanze vengano messe all’ordine del giorno.

Ai disagi quotidiani dei pendolari servono risposte immediate e un servizio ferroviario all’altezza delle necessità del nostro territorio.”