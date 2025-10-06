Assessore Ghera: «Grazie a questi investimenti la giunta regionale prosegue il piano di efficientamento del trasporto pubblico con mezzi sempre più moderni ed ecosostenibili»

La giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera ad un investimento di 25 milioni di euro per l’acquisto di bus Cotral a due piani e per un treno di proprietà Atac da utilizzare sulla ferrovia regionale Roma-Lido. Per gli autobus a due piani, classe ambientale euro 6, ci sono 20 milioni di euro a disposizione. I mezzi verranno destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico extraurbano nelle direttrici a più alta frequentazione.

Trasporti, stanziati 25 milioni per acquisto bus Cotral e treno Roma-Lido

Per quanto riguarda il treno aggiuntivo per la Roma Lido, dopo interlocuzione fra l’assessore Ghera e Roma Capitale, si è valutato di procedere direttamente ad una proposta di acquisto per un importo di 5 milioni di euro, superando il precedente accordo che prevedeva un importo di 3,2 milioni da pagare per il treno Atac, a fronte di una permuta di uno dei rotabili della flotta Cotral attualmente in manutenzione. Con l’acquisto diretto sarà possibile, quindi, potenziare la flotta a disposizione.

«Grazie a questi investimenti la giunta regionale prosegue il piano di efficientamento del trasporto pubblico, dotando Cotral di mezzi sempre più moderni ed ecosostenibili. Per la Roma-Lido abbiamo optato per l’acquisto senza permuta, in modo da poter potenziare la flotta di rotabili, mentre prosegue l’attività di manutenzione e revisione avviata da Cotral su tutti i rotabili» dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.