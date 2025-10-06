Continuiamo a parlare dei successi a cui ci ha abituato Rebecca Ortu in questi ultimi anni in un crescendo costante come atleta. Pluricampionessa italiana e forte di svariate gare mondiali, europee, nazionali e internazionali di successo, Rebecca aveva già dimostrato il suo valore.

E il settimo posto Senior conquistato a Kuala Lumpur questo sabato 4 ottobre in Malesia, è la prova di un talento in rampa di lancio. A soli diciannove anni, e membro della Nazionale Junior Under 21, ha sfidato l’élite nella Serie A. Questo piazzamento di altissimo prestigio per niente scontato, segue la vittoria all’Open di Lignano Sabbiadoro di fine agosto e dimostra una costanza e una resilienza fondamentali, cruciali per superare anche le tappe dove il risultato non è stato quello sperato, come la gara di Salisburgo, Austria, a settembre. Il suo risultato in questa gara seniores così prestigiosa disputata tra i migliori al mondo è un messaggio chiaro: Rebecca è pronta per le sfide future.

Ladispoli, Rebecca Ortu continua la sua ascesa

​Atleta e studente oltre ai successi sul tatami, Rebecca Ortu dimostra una straordinaria dedizione anche nella vita accademica. Dopo essersi diplomata a giugno di quest’anno, è ora iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Nonostante gli impegni universitari, incarna l’esempio perfetto di come si possano conciliare studio e sport di altissimo livello.

​Archiviata con successo la tappa malese, l’attenzione è già rivolta ai prossimi appuntamenti cruciali che definiranno la sua stagione:

​Novembre: Il prossimo grande impegno sarà l’Open di Roma, una gara importantissima nel circuito nazionale.

​Inizi di Dicembre: l’ ambita gara di Jesolo Youth League, che vede i migliori Juniores e Under 21 di tutto il mondo.

​Fine Dicembre: CTR Games.

Tutte occasioni in cui la nostra atleta non si risparmierà. Con l’occasione Rebecca vuol esprimere i suoi ringraziamenti ​al Centro Sportivo Carabinieri che l’ha accompagnata e sostenuta in questa prestigiosa gara.

​Al Suo Sponsor Lisporteam 360 per il costante supporto nonché alla sua mentalità coach. ​Al Maestro Francesco Luca Ortu, papà nonchè coach che l’ha cresciuta e formata.

A chi ha sempre creduto in lei fin da piccina maestro Vincenzo Riccardi. Alla Fitness Suite Gabbiano di Ladispoli dove Rebecca si allena. Con la caparbietà e la tenacia che la contraddistinguono siamo certi che sarà ancora tanto l’orgoglio che porterà a Ladispoli.