Traffico paralizzato a Santa Marinella, Marino: “Cittadini esasperati, servivano soluzioni concrete!” –

Da giorni riceviamo numerose segnalazioni di cittadini esasperati per la gestione dei lavori su Via Valdambrini e Via dei Fiori, che stanno provocando un caos viabilistico senza precedenti, con code interminabili e disagi insostenibili. A tutto questo si aggiunge l’intasamento della Via Aurelia, che ha trasformato la mobilità cittadina in un vero e proprio incubo.

“I lavori erano programmati e inevitabili, ma ciò che è mancato completamente è stata un’adeguata pianificazione per ridurre l’impatto sulla viabilità. Nessuna comunicazione efficace, nessuna soluzione alternativa per alleggerire il traffico, nessuna gestione dei flussi veicolari per evitare il collasso della città,” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Il Sindaco Tidei ci chiede proposte? Bene, ecco cosa avremmo fatto se fossimo stati al governo della città: – Pianificazione e informazione anticipata ai cittadini, con indicazioni chiare su tempi, modalità e percorsi alternativi. - Navette o soluzioni di trasporto pubblico temporanee per ridurre il numero di auto in circolazione.

-Monitoraggio costante della viabilità con personale dedicato per fluidificare il traffico e agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza. - Interventi graduali e non simultanei su arterie strategiche, per evitare la paralisi della mobilità cittadina.

“I cittadini non possono sempre essere gli ultimi a sapere e i primi a subire. Questa amministrazione ha dimostrato ancora una volta di non avere alcuna capacità di programmazione, e a pagarne il prezzo sono sempre le persone che vivono e lavorano a Santa Marinella. Servono meno proclami e più organizzazione, perché i disagi di questi giorni sono inaccettabili,” conclude Marino.

Stefano Marino. Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”