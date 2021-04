Share Pin 0 Condivisioni

Trading sul forex nel 2021: valute da monitorare e strategie

La crescita del forex online sembra non volersi arrestare, sostenuta dall’interesse sempre maggiore degli investitori. Sono sempre di più infatti gli investitori che desiderano operare con le coppie di valute e che scelgono di inserire nei loro portafogli delle monete diverse dall’euro. Le recenti analisi di mercato hanno mostrato innanzitutto una crescita generalizzata del trading digitale, ma scendendo più nel dettaglio ed analizzando le varie categorie si nota un grande interesse per il forex online.

Gli analisti esperti hanno ipotizzato che le piattaforme di investimento online continueranno a crescere anche nei prossimi anni. Ciò potrebbe portare ad un ulteriore aumento degli investitori che opereranno con le coppie di valute e che proveranno a generare dei profitti sfruttando le oscillazioni di prezzo delle varie monete e le variazioni dei tassi di cambio.

Come fare trading con le coppie di valute

Per investire con il forex online è necessario innanzitutto scegliere una piattaforma di trading digitale ed aprire un conto di investimento personale. In Italia ci sono diverse società che hanno ottenuto dalla Consob l’autorizzazione per le loro piattaforme digitali, ciascun investitore dovrà dunque scegliere la società finanziaria a cui vorrà affidarsi e di conseguenza la piattaforma con cui vorrà operare.

Uno dei migliori broker in Italia è sicuramente AvaTrade, come emerge anche dall’opinione di autorevoli portali dedicati al mondo degli investimenti come InvestinGoal, che dedica alla piattaforma una dettagliata recensione consultabile alla pagina https://investingoal.it/avatrade-opinioni/ del sito ufficiale.

Questa piattaforma online, famosa anche per il suo motto Trade with confidence, nasce con l’obiettivo di semplificare le operazioni di investimento e di rendere possibile guadagnare con il forex online anche a coloro che non hanno fatto precedenti esperienze in questo settore.

Per questo motivo risulta essere una delle risorse più apprezzate al giorno d’oggi da coloro che puntano a investire parte del proprio capitale sul mercato valutario.

Valute da monitorare e suggerimenti di investimento

Chi ha l’obiettivo di guadagnare con le valute deve sapere che per investire con il forex online è necessario dedicare del tempo allo studio del mercato. E’ fondamentale infatti essere informati su ciò che accade nei principali paesi del mondo, analizzando con cura tutte le notizie e gli avvenimenti che potrebbero avere un risvolto dal punto di vista economico.

Il trading forex consente di operare con la maggior parte delle valute mondiali, ma alcune di esse sarebbe meglio evitarle, soprattutto se non si è esperti. La stragrande maggioranza delle operazioni si concentrano sulle coppie di valute più scambiate, si pensi ad esempio alla coppia EUR – USD. Il suggerimento dunque è di iniziare lo studio personale proprio dalle valute più scambiate e quindi dai principali mercati economici mondiali.

Negli ultimi anni sono aumentati gli investitori che operano non solo con le valute fiat, ma che hanno inserito nel loro portafoglio anche delle criptomonete. Il trading con le criptomonete è analogo al trading con le valute fiat: anche nel caso delle criptovalute si opera con coppie di monete, che possono essere entrambe altcoin oppure fiat/altcoin.

Non deve quindi stupire che i broker più famosi abbiano inserito tra i vari assets anche le valute digitali e che alcune società specializzate negli investimenti in criptomonete abbiano aggiunto la possibilità di fare forex con le valute fiat, utilizzando delle stablecoin il cui valore segue fedelmente quello della moneta fiat a cui la stablecoin si riferisce.

Sia l’investimento forex con le valute fiat che quello con le criptovalute non sono esenti da rischi. La componente di rischio deve essere tenuta in considerazione quando si pianifica la propria strategia.

