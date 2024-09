Il progetto, strutturato tra spettacolo e presentazione del libro scritto dalla nipote, vuole rendere omaggio al grande personaggio e artista italiano

Totò, l’Uomo oltre la maschera alla Banditaccia –

Agostino De Angelis, Elena Anticoli De Curtis e- Desirée Arlotta

Domenica 22 settembre 2024 alle ore 10.30, nell’area antistante la sala Mengarelli all’interno della Necropoli della Banditaccia, il più importante sito archeologico di Cerveteri e sito Unesco, sarà realizzato il progetto nazionale “Totò, l’Uomo oltre la maschera” ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis con Elena De Curtis, prodotto e organizzato dall’Associazione Culturale Archéo Theatron, dall’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage e dalla curatrice Desirée Arlotta.

Il progetto, strutturato tra spettacolo e presentazione del libro scritto dalla nipote, vuole rendere omaggio al grande personaggio e artista italiano del panorama teatrale e cinematografico del ‘900, il Principe Antonio De Curtis in arte Totò, non solo come genio dell’arte recitativa ma soprattutto farne esaltare ed emergere il suo lato umano.

L’evento proposto a Cerveteri sarà incentrato sulla presentazione del libro scritto da Elena Anticoli De Curtis dal titolo: “Totò, il Principe Poeta”. A dialogare con la nipote sarà la giornalista Barbara Pignataro che la accompagnerà nel far conoscere al pubblico le storie e gli aneddoti di vita privata e professionale attraverso le sue testimonianze. Ad arricchire la presentazione, l’interpretazione di Agostino De Angelis di testi, poesie e liriche, pubblicate nella raccolta completa del libro accompagnato al pianoforte da Rosalba. La presentazione e dal tenore Fabio Andreotti che canterà canzoni napoletane scritte da Totò e non solo. Foto di scena Valerio Faccini, riprese video Mauro Zibellini, assistenti all’evento Riccardo Frontoni e Eleonora Pini. Per il firma copie del libro sarà presente Mondadori Bookstore di Cerveteri.

L’appuntamento culturale è promosso dal Parco Archeologico Cerveteri – Tarquinia e patrocinato da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri.

L’ingresso all’evento è con prenotazione obbligatoria al 349 4055382 – [email protected]