Torre Flavia, evento sociale di pulizia delle spiagge e coordinamento tra associazioni

Domenica 29, storico evento collettivo che ha unito Istituzioni, Associazioni e cittadini, coordinati dagli operatori dell’area protetta (gestita dalla Città metropolitana di Roma Capitale).

Oltre 50 partecipanti sono partiti dal lato sud (Ladispoli) e nord (Campo di mare) del Monumento naturale Palude di Torre Flavia per pulire la spiaggia, le dune (anche nei recinti ove, normalmente, è impedito l’accesso), i sentieri di tutta l’area protetta. Rimossi materassi, tubi da giardinaggio e altre decine di kg di plastica, ferro, gomma, ecc.

Incontro simbolico con scambio di doni e affettuosità varie al Boschetto degli Olmi!

Grande esempio di coordinamento e socialità tra Associazioni che, mettendo da parte le autocelebrazioni e le rivalità (mai presenti da noi!), hanno DI COMUNE ACCORDO, reso ancora più bella l’area protetta oramai nota in tutta Italia (e non solo, viste le pubblicazioni scientifiche internazionali, frutto dell’attività della stazione di Ricerca): in agosto un Convegno a San Vito di Cadore ha promosso l’area, l’ISPRA ha realizzato una delle poche spiagge ecologiche d’Italia, il CNR assieme all’ente parco sta promuovendo un progetto sul Fratino che coinvolgerò oltre 20 operatori con rimborso, L’Istituto Superiore di Sanità ha promosso le attività, ecc. ecc..

Associazioni partecipanti (ordine alfabetico). Custodi della Palude, Koinet, Marevivo, Mille e Una Notte, NOGRA, Riarteco, Salviamo il Paesaggio, Scuolambiente, Stabilimento Ezio La Torretta, Servizio civile dei Comuni, volontari gruppo Fratino, oltre 50 operatori. Presente il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessore all’Ambiente Francesca Appetiti. Il Comune di Ladispoli si è fatto carico della rimozione dei rifiuti al centro visite.

Ora siamo in corsa per la candidatura tra i LUOGHI DEL CUORE FAI (avete firmato?). Oltre 1500 firme raccolte.

Ci vedremo:

– fra un paio di settimane per il prossimo evento;

– dai primi di ottobre con l’inanellamento degli uccelli (Scuole fatevi avanti!).