Il fatto accaduto a Castelnuovo di Porto. Sul posto anche il medico veterinario per sedare l’animale

Toro cade in una buca: intervento dei vigili del fuoco

Intervento in corso in questo momento a Castelnuovo di Porto, in Valle Muta

I vigili del fuoco stanno intervenendo per recuperare un toro caduto all’interno di una buca profonda 2 metri.

Presente sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Montelibretti (5A) e il medico veterinario per sedare l’animale così da permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.