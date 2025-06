Fierli: “Onorati di ospitare nella casa dello sport di Ladispoli questa disciplina”

Torneo di Boccia Paralimpica, per la prima volta a Ladispoli –

Per la prima volta Ladispoli, con il patrocinio del comune, accoglie il Torneo di Boccia Paralimpica, ospitando atleti da tutta Italia in un’occasione che va oltre la competizione.

L’obiettivo è far conoscere da vicino a tutti i partecipanti la disciplina paralimpica della boccia, in una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della voglia di mettersi in gioco, sempre, superando i propri limiti. Prove aperte per chiunque volesse sperimentare in prima persona.

-Siamo onorati di ospitare nella casa dello sport di Ladispoli questa disciplina, attestando sempre di più il progetto Ladispoli città dello sport anche e soprattutto inclusivo- Cosi commenta il consigliere delegato ai rapporti con federazione e enti sportivi Stefano Fierli.

L’amministrazione Grando con il lavoro congiunto maggioranza ha sempre sostenuto che Disabilità e Sport possono coesistere e questo tipo di appuntamento lo sottolineano.

-Le politiche sociali di questa amministrazione guardano anche allo sport, è uno strumento decisivo per la promozione e l’inclusione del nostro territorio- riferisce l’Assessore alle Politiche Sociali Gabriele Fargnoli.