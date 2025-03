Una tradizione a Cerveteri, un appuntamento che si rinnova ogni anno: sabato 8 marzo in Piazza Aldo Moro torna Aism con “Bentornata Gardensia”, l’iniziativa di raccolta fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla

Torna la Gardensia dell’Aism a Cerveteri contro la sclerosi –

Una gardenia, un’ortensia oppure entrambe: acquistando una o più di queste bellissime piante sarà possibile dare un contributo importantissimo alle attività di Aism, oltre a cogliere l’occasione per fare un dono prezioso in occasione della concomitante Giornata Internazionale della Donna.

A coordinare l’iniziativa e il punto solidale di Cerveteri, anche quest’anno ci sarà Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e volontaria da oltre dieci anni di Aism.

“Quello di ‘Bentornata Gardensia’ è il primo dei tradizionali appuntamenti con la solidarietà e con Aism nel corso dell’anno – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale e Volontaria Aism – da oltre dieci anni periodicamente ci ritroviamo in Piazza Aldo Moro a Cerveteri con le iniziative di questa Associazione che da più di mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento a livello europeo per tutte le persone affette da Sclerosi Multipla. In ogni occasione, Cerveteri si è dimostrata una collettività attenta, generosa ed estremamente sensibile, facendo della nostra città una delle piazze più attive della Provincia di Roma sul fronte della raccolta fondi. Con l’entusiasmo di sempre e il desiderio di voler fare qualcosa di importante, nel nostro piccolo, per il mondo della Ricerca Scientifica, sabato 8 marzo vi aspettiamo in Piazza Aldo Moro, per fare insieme, la nostra buona azione, per alimentare la speranza di un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”.

“Aism nella nostra città è una realtà estremamente apprezzata da parte di tutti – aggiunge la Consigliera Prosperi – lo dimostrano le cifre sempre importanti che vengono raccolte ad ogni iniziativa. Il merito è di chi ci sostiene ogni anno, con fiducia e grande cuore: dai cittadini, agli amici storici ai commercianti del Centro Storico e della città tutta, che veramente non si sottraggono mai dal sostenere l’Associazione e tutte le realtà che promuovono la Ricerca Scientifica. A tutti loro, un grande ringraziamento e l’appuntamento a sabato 8 marzo, per acquistare un fiore, anzi due, e sostenere la Ricerca Scientifica!”.

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. La sclerosi multipla è complessa e imprevedibile, ma non è contagiosa né mortale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi. La sclerosi multipla (SM) può esordire ad ogni età della vita, ma è più comunemente diagnosticata nel giovane adulto tra i 20 e i 40 anni.

Attualmente, nonostante i grandi progressi fatti dalla Ricerca Scientifica, la Sclerosi Multipla è incurabile. Per maggiori informazioni su Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, visita il sito www.aism.it