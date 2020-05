Condividi Pin 1 Condivisioni

Era stato rimosso dalla spiaggia dopo che le mareggiate di questo inverno e il vento lo stavano trascinando via

Torna il pesce mangia-plastica a Campo di Mare –

Con l’inizio della stagione balneare non poteva mancare sulle spiagge di Campo di Mare il ritorno del pesce mangia plastica.

Ad annunciare il ritorno a casa dell’opera/contenitore, utilizzato dagli utenti delle spiagge libere per non abbandonare rifiuti di plastica in spiaggia, è stato ieri il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

“Il pesce – ha spiegato il primo cittadino – è stato realizzato da un artigiano di Amatrice. In questi giorni si trovava a Roma per una manifestazione di rugby che però a causa del covid non si è più svolta”.

E proprio ieri chi lo aveva presto in prestito lo ha restituito al Comune etrusco che da oggi lo ha riposizionato in spiaggia per la stagione balneare.