L’assessore ai servizi sociali e alla Pubblica istruzione, Lucia Cordeschi ha incontrato i titolari delle sale feste, micronidi, asili nido, nido famiglia e oratori del territorio

“Ladispoli è pronta a far riaprire i centri estivi in piena sicurezza”

Un incontro con le realtà del territorio che si occupano dei più piccini per fare il punto sulla situazione e cercar di far ripartire i centri estivi in tutta sicurezza.

E’ quello che si è svolto ieri nell’aula consiliare del comune di Ladispoli tra l’assessore ai servizi sociali Lucia Cordeschi e i titolari di sale feste, micronidi, nido famiglia, asili nido e oratori.

“A relazionare il professor Roberto Tasciotti, garante dell’infanzia del Comune di Fiumicino, docente presso l’università di Tor Vergata che – ha spiegato l’assessore Cordeschi – ha perfettamente illustrato tutte le normative previste dal Dpcm necessarie per la riapertura dei centri estivi in maniera sicura e professionale”.

“La partecipazione è stata grande e soprattutto è stata manifestata la volontà di uniformare le rette per le famiglie, nell’ottica di una offerta di qualità e sopratutto in sicurezza, come previsto dalla normativa. Grazie alla collaborazione, coordinamento e condivisione delle problematiche da parte di tutti i presenti – ha concluso Cordeschi – è stata scritta una pagina importante per i servizi all’infanzia di Ladispoli.”