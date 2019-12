Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale

Torna il maltempo. Allerta meteo dalla mattina di domani e per le successive 12 ore

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC in data odierna con indicazione di “Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale”, ha valutato una Criticità Codice Giallo idrogeologico sulle Zone di Allerta D (Roma) e F (Bacini costieri sud) dalla mattina di domani 19.12.2019, e per le successive 12 ore, ed è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

I possibili effetti al suolo associati ai diversi livelli di criticità sono consultabili nella Tabella degli Scenari di criticità idrogeologica ed idraulica.

Anche sul litorale romano sono previsti venti forti, molto forti o di burrasca, con tendenza a tempesta.

Il vento, provenendo dai quadranti occidentali, non porterà variazioni significative della temperatura, mentre nella serata potrebbe essere accompagnato da piogge da deboli a diffuse anche a carattere di breve rovescio.

Si raccomanda, come sempre, di bloccare o non esporre all’esterno, in particolar modo su davanzali, balconi o terrazzi, oggetti che, cadendo, potrebbero rappresentare un pericolo per i passanti o per la circolazione stradale.

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570.