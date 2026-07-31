Santa Marinella, il Corriere Piccolo torna a nidificare a Macchiatonda dopo 14 anni

Si tratta di un evento eccezionale per la biodiversità

Dopo quattordici anni di assenza, il Corriere Piccolo (Charadrius dubius) torna a nidificare nella Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda. Il personale tecnico dell’area protetta ha documentato la presenza di due giovani esemplari, ancora incapaci di volare, lungo le sponde sabbiose degli stagni salmastri, segnando un importante traguardo per la conservazione della biodiversità del litorale laziale.

La presenza della coppia adulta era stata rilevata già dalla fine di maggio. Nel corso delle settimane successive i tecnici hanno seguito con attenzione l’evoluzione della nidificazione, immortalando con fotografie e video i genitori mentre mettevano in atto le caratteristiche strategie di difesa della specie, distraendo i potenziali predatori per consentire ai piccoli di mimetizzarsi tra la vegetazione e i detriti naturali della spiaggia.

Santa Marinella, il Corriere Piccolo torna a nidificare a Macchiatonda

«Accogliamo con immensa gioia e grande orgoglio la notizia del ritorno alla nidificazione del Corriere Piccolo a Macchiatonda dopo ben quattordici anni», ha dichiarato il sindaco di Santa Marinella e presidente della Riserva, Alessio Manuelli. «Questo straordinario evento conferma il valore ambientale della nostra Riserva, presidio fondamentale per la tutela della biodiversità e delle rotte migratorie. Continueremo a investire nella conservazione di questo habitat unico e nelle attività di educazione ambientale rivolte alle nuove generazioni».

La nidificazione del Corriere Piccolo rappresenta un evento particolarmente raro lungo la costa laziale. Secondo le stime, infatti, sull’intero litorale a nord di Roma si contano ogni anno appena quattro o cinque coppie nidificanti. La forte pressione antropica e l’intensa frequentazione delle spiagge durante la stagione estiva rendono sempre più difficile la riproduzione di questa specie.

Istituita nel 1983 e gestita dal Comune di Santa Marinella, la Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda rappresenta uno degli ambienti più preziosi del litorale tirrenico. Le sue zone umide, gli stagni salmastri, le aree agricole e il bosco planiziale costituiscono un habitat ideale per numerose specie di uccelli migratori e fanno della riserva un sito di rilevanza europea, inserito nella rete Natura 2000.

L’eccezionale ritorno del Corriere Piccolo conferma l’efficacia delle attività di tutela e gestione ambientale portate avanti negli anni e rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro della biodiversità lungo la costa di Santa Marinella.