Condividi Pin 1 Condivisioni

‘Il nuovo Governo ha rimesso ordine alle priorità”

Commissariato a Ladispoli, il M5S: “Finalmente risposte concrete ai bisogni dei cittadini” – riceviamo e pubblichiamo

“Continuano le nostre azioni del nuovo Governo Conte in favore delle forze dell’ordine e della legalità. Tra le varie misure dalle nuove assunzioni tra polizia giudiziaria, carabinieri e vigili del fuoco all’aumento dello stipendio dei pompieri per equipararli alla retribuzione delle altre forze dell’ordine è arrivato anche un inatteso regalo per la nostra città.

Nella pianificazione per il 2020 del Ministero dell’interno per Ladispoli è finalmente previsto il tanto atteso Commissariato della Polizia di Stato. “Siamo attenti alle necessità dei cittadini e alla decisione di assicurare alla città di Ladispoli un commissariato conferma l’impegno del Movimento cinque stelle e del Governo.

Grazie al lavoro del Ministero dell’Interno assicuriamo alla città maggiore sicurezza, senza tanti slogan ma con i fatti” dice Marta Grande , Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati ed eletta nella circoscrizione. Anche noi esprimiamo soddisfazione per questo nuovo presidio, finalmente delle risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Dopo mesi in cui il “ministro Felpini” aveva fatto finta di lavorare giocando cinicamente con le paure e le ansie degli italiani il nuovo Governo ha rimesso ordine alle priorità.

Ringraziamo il Ministero ed i sindacati di Polizia per aver dotato la nostra città di un Commissariato, speriamo solo che per l’amministrazione del sig.G. non diventi una occasione per l’ennesima speculazione edilizia.