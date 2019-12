Riapertura della delegazione a Cerenova: cittadini perplessi

Condividi Pin 6 Condivisioni

L’annuncio della riapertura della delegazione a Marina di Cerveteri lascia molte perplessità tra i residenti della frazione della città etrusca.

Un servizio che manca dal 2016, quando il funzionario che si occupava proprio dello svolgimento di questo servizio è andato in pensione.

Da quel momento i cittadini della frazione (compresi quelli di Campo di Mare) si sono visti costretti a raggiungere il capoluogo per le pratiche anagrafiche. Un disservizio, soprattutto per quella fetta di popolazione, non più in grado di compiere spostamenti così lunghi e “difficoltosi”.

ra, con l’annuncio, durante il taglio del nastro della delegazione a Valcanneto, la speranza di vedere riaperta la delegazione anche a Marina di Cerveteri c’è, anche se con diverse riserve, visto peraltro il precedente.

Era il 2017, come ricorda il presidente del comitato di zona Cerenova – Campo di Mare, Enzo Musard, quando la delegazione fu riaperta nel periodo precedente le elezioni amministrative.

«La settimana dopo il ballottaggio – ha detto – è stata però richiusa».

«Con il pensionamento del funzionario che si occupava del servizio – ha spiegato Musard -avevamo offerto all’amministrazione il supporto del comitato, individuando anche una figura, dipendente del comune di Roma, disposta al trasferimento, per poter ripristinare questo servizio».

Ma della proposta del Comitato di zona non se ne fece nulla.

Non solo, sempre dal Comitato di zona avevano proposto all’amministrazione di impiegare alcuni componenti dello stesso, a titolo gratuito, all’interno degli uffici.

«Eravamo disposti ovviamente – ha proseguito ancora Musard – a prendere parte a corsi di abilitazione per lo svolgimento di determinate attività. Ma nella sostanza – ha aggiunto ancora – il comune non ha mai risposto».

Dubbi e perplessità quelle del presidente del comitato di zona Cerenova -Campo di Mare, espresse, all’indomani dell’inaugurazione a Valcanneto, anche dal Comitato Borgo San Martino: «Dopo 7 anni riapre la delegazione comunale di Valcanneto.

Funzionerà solo per tre ore al giorno una volta a settimana: il mercoledì.

Il servizio dovrebbe soddisfare le esigenze anagrafiche del vasto comprensorio: Valcanneto, Ceri, I Terzi e Borgo San Martino.

Auguriamoci a questo punto che le certificazioni previste avvengano a rilascio immediato e non dopo una settimana».