Tolfa: uscito il bando di concorso del Festival letterario “Tolfa Gialli&Noir” 2021

E’ uscito il bando di concorso per la 7a edizione del Premio Glauco Felici – Fondazione Cariciv 2021 e del Premio Speciale ¿QUIÉN SABE? del Festival Tolfa Gialli&Noir, tra le manifestazioni letterarie più importanti in Italia per il settore della giallistica. Il bando è rivolto a scrittori under 45, con opere edite tra il 1 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020. L’iscrizione è gratuita e dovrà avvenire entro l’8 ottobre 2021 secondo le modalità prescritte dal Regolamento presente sul sito www.tolfagiallienoir.it.

Divenuto uno degli eventi di riferimento del panorama nazionale per il settore della giallistica, il “Tolfa Gialli&Noir” è stato ideato dall’insigne traduttore e ispanista Glauco Felici e da Antonella Biondi insieme ai membri dell’Associazione Chirone, con l’obiettivo di promuovere la scrittura e la letteratura dedicata al mondo dei gialli, sia a livello italiano che internazionale, attraverso una serie di incontri tra scrittori e pubblico in un assetto teatrale e con una atmosfera surreale, enfatizzando temi, personaggi ed autori attraverso particolari scenografie. Così ha commentato il noto scrittore Massimo Carlotto, ospite di una passata edizione: “Il Festival è uno dei luoghi in cui vi sono fermenti e intelligenze che hanno voglia di confrontarsi, questa è una marcia in più.” negli anni la manifestazione ha ospitato diversi autori e personalità del settore italiani tra cui Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Paolo Collo, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Paolo Roversi, Emilio Orlando, Franco Limardi, Francesco Bruno, Valerio Nardoni, Roberto Baravalle, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Paolo Tagliaferri, Orietta Cicchinelli, Elisabetta Bucciarelli, Roberto Costantini, Maurizio De Giovanni, Gian Mauro Costa ed i norvegesi Gunnar Staalesen, Tom Egeland, Jorgen Brekke, Gard Sveen, Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar Johnsrud grazie alla partnership con l’Istituto Italo-Norvegese di Tolfa.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e spedita insieme a 5 copie del libro, in un unico plico, entro l’8 ottobre 2021 all’indirizzo via Lizzera 3/5 00059 Tolfa RM presso F.lli Spanò (farà fede il timbro postale).

Ogni autore potrà iscriversi al concorso con un solo testo, ogni casa editrice con un solo titolo.

Per il vincitore del Premio Glauco Felici vi sarà un premio in denaro di €1000,00 donati dalla famiglia Felici, mentre per il Premio Speciale ¿QUIÉN SABE? un premio di €300,00. La premiazione avverrà sul palco del Teatro Claudio di Tolfa (Roma) durante la serata del Festival Tolfa Gialli&Noir dedicata ai due Premi, con ospiti e protagonisti i tre finalisti.

Il regolamento completo è visionabile al link https://tolfagiallienoir.it/images/Premio_Glauco_Felici_2021.pdf, mentre la scheda di partecipazione è scaricabile al link https://tolfagiallienoir.it/images/scheda_di_partecipazione_2021.pdf.

Info complete sul Festival sul sito www.tolfagiallienoir.it.