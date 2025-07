Tolfa: La Divina Commedia alla Necropoli Etrusca di Pian Conserva ideata dall’attore e regista Agostino De Angelis –

Dopo il successo ottenuto nel 2008 con lo spettacolo teatrale itinerante realizzato al Borgo Antico e Rocca di Tolfa dall’attore e regista Agostino De Angelis, il Sindaco di Tolfa Stefania Bentivoglio, ha scelto di riproporre l’evento come progetto di Valorizzazione del Patrimonio Culturale della cittadina, da realizzare in uno dei siti più importanti dal punto di vista archeologico del territorio dei Monti della Tolfa, che è la Necropoli Etrusca di Pian Conserva.

Il magnifico scenario della Necropoli di Pian Conserva, sito lungo la strada Provinciale 3/A ex Braccianese Claudia, dal 23 al 25 Luglio alle ore 21.00, accoglierà e sarà palcoscenico d’eccezione per lo spettacolo teatrale itinerante La Divina Commedia, ideato e diretto dal regista Agostino De Angelis, promosso dal Comune di Tolfa, inserito tra gli appuntamenti di spicco dell’Estate, con approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale nelle persone del Soprintendente Margherita Eichberg e del Funzionario Rossella Zaccagnini, con la disponibilità della famiglia del Marchesato Lepri e organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron e dal project manager Desirée Arlotta.

La Necropoli di Pian Conserva è la più grande dei Monti della Tolfa, costituita da un pianoro tufaceo nella vallata del fiume Mignone, con un sentiero scavato dagli antichi carri funebri che salivano a seppellire i defunti sulla piana, costituita da circa novanta tombe etrusche risalenti all’Età del Bronzo ed alla Cultura Proto-Villanoviana (XI sec. a.C.). Sarà proprio all’interno di questo scenario, che è affidato al mantenimento e pulizia alla Protezione Civile di Tolfa, che sta effettuando un grande lavoro di bonifica, che si snoderà il percorso dantesco nel sentiero tra tombe e maestosi alberi e grandi tumuli, una scenografia naturale che solo un luogo magico come la Necropoli può offrire e che l’illuminazione, allestita renderà più suggestiva. Gli spettatori saranno accolti da Dante (interpretato da Agostino De Angelis) e Virgilio (Massimiliano Passerani) che li condurranno lungo tutto il cammino ad incontrare le anime dannate dell’Inferno, quelle piene di speranza del Purgatorio ed infine così a giungere in Paradiso con la partecipazione degli attori: Alessandra De Antoniis, Isirido Sgamma, Isabella Pranzetti, Salvatore Uroni, Mariapia Gallinari, Andrea Gentili, Gianmarco De Fazi, Adriano Di Norscia, Eleonora Pini, Riccardo Frontoni, Luisa De Antoniis, Riccardo Dominici, Barbara Moriglia, Giuliana Mancini, Carla Ciani, Stefano Ercolani, Simona Gennaretti, Monia Marchi, Marta Soracco, Mirko Marchionne, Catja Cuordileone, Samira Ercolani, Nerina Piras, Filippo Soracco, Alicya Restaino, Giammarco De Antoniis.

Agostino De Angelis

A rendere più emozionante e suggestiva la rappresentazione le musiche dal vivo a cura della Banda Giuseppe Verdi di Tolfa, i movimenti coreografici della Obelix Danza Academy di Simonetta Travagliati, la partecipazione dell’antica Danza del Ventre Zakiyyeh nur e lo studio luci esalteranno il luogo che la natura e l’uomo sembrano aver costruito proprio per la messa in scena del primo grande poema della letteratura italiana. Fotografo di scena Valerio Faccini, riprese video Associazione FotografiAmo ets, riprese drone Mauro Zibellini. Partner dell’evento Tantari Edoardo srl. Ingresso libero.

L’evento, inserito in un tour Nazionale di Promozione e Valorizzazione dei luoghi della Cultura, ideato da Agostino De Angelis, si concluderà nel Comune di Muggiò (MB) all’interno del Parco della Villa Casati Stampa Soncino, promosso dallo stesso Comune e Assessorato alla Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, Soprintendenza, organizzato dall’Associazione Libertamente e Compagnie Teatrali Monzesi in collaborazione con ArcheoTheatron.