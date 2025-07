Al via 300 persone provenienti dal centro Italia premiati dal presidente del consiglio regionale Aurigemma

Successo di atleti per la Bracciano Triathlon Sprinti, ha vinto il 16enne Giuseppe Basta della Minerva –

Si è conclusa con la vittoria del 16enne Giuseppe Basta del Minerva Roma, la nona edizione del Bracciano Triathlon Sprint, competizione che si è tenuta sulle rive del lago. Il giovane capitolino ha tagliato il traguardo con un tempo di 58 m e 49 s, seguito dai suoi compagni di squadra De Santis e Broglia. Alla gara hanno preso parte 300 atleti provenienti da tutto il centro Italia e non solo, cimentatisi nel circuito di nuovo, bike e corsa per un totale di 26 km. Per le donne ha vinto Sara Barletta, anche essa appartenente alla Minerva, società che ancora una volta ha dimostrato di essere una realtà del triathlon. Alle premiazione era presente Antonello Aurigemma, presidente del consiglio regionale del Lazio, il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e il delgato allo sport Emilio Scarafoni “Lo sport si conferma uno straordinario mezzo di comunicazione -ha riferito Aurigemma – che lancia messaggi positivi, oltre a rappresentare un importante momento di aggregazione e inclusione sociale, capace di abbattere ogni forma di barriera e distanza. Iniziative come quelle in questione sono di assoluta rilevanza, poiché coniugano lo sport al sociale, soprattutto su un tema delicato e complesso come la sicurezza stradale. E’ fondamentale, come ripeto spesso, la prevenzione, al fine anche di educare e sensibilizzare, in particolare i più giovani, su queste tematiche. Per tali motivi, da parte del consiglio regionale ci sarà sempre il massimo supporto a eventi simili, di grande valenza. Inoltre, la pratica sportiva insegna valori indispensabili anche per la vita quotidiana, come impegno, sacrificio, fondamentali per raggiungere i risultati, e il rispetto delle regole e del prossimo”.