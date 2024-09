Tolfa: il Jazz è donna da settembre a maggio 9 appuntamenti con cadenza mensile

Apertura affidata alla voce di Rachele Andrioli: ore 18 presso L’Ottava Goccia Country House ingresso libero

Alle ore 15 passeggiata e attività sensoriali dedicate alle “donne in rosa”

Prosegue la collaborazione con “Susan G. Komen Italia”, di cui il Tolfa Jazz è partner dal 2016, dedicata alla sensibilizzazione alla prevenzione e cura dei tumori del seno: da settembre a maggio, 9 appuntamenti a cadenza mensile tra passeggiate e musica porteranno le partecipanti alla scoperta del territorio e allo sviluppo di un forte legame con la natura.

Il primo appuntamento, sabato 14 settembre alle 18.00, è affidato alla chitarra e alla voce di Rachele Andrioli che porterà in scena “Leuca”. Grazie alla voce, strumenti come lo scacciapensieri, tamburi a cornice, le corde, il flauto armonico, e all’utilizzo sapiente di macchine più innovative come la loop station, Rachele Andrioli evoca rituali ancestrali, che rapiscono lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso di suggestioni e colori. Rachele propone i brani del suo recentissimo album e quello speciale repertorio di canti di terre di confine dove la polifonia creativa sembra scaturire direttamente da questi luoghi estremi mettendo in scena un Salento inaspettato, urgente, vivo. Leuca è la parola chiave, il gesto che orienta, lo sguardo che mira dentro, una continua ricerca nella propria terra. Lo spettacolo è sintesi di innovazione e tradizione. È un tributo alla musica popolare e al Mediterraneo, alle influenze più lontane e alla voce come sola bandiera, utilizzando come punto di partenza la fine e il principio della sua terra d’origine, il capo di Leuca. Il concerto è realizzato nell’ambito della Programmazione Puglia Sounds 2024.

Il programma della giornata inizierà già alle ore 15.00 e vedrà protagoniste le “donne in rosa” attraverso una passeggiata e attività sensoriali condotte dalla psicoterapeuta Barbara Loffari.

Info e prenotazioni per passeggiata e concerto:

[email protected]| tel: 389.8384355

Dopo il concerto, aperitivo con prodotti biologici e una bevanda a cura de L’Ottava Goccia Country House, costo 20€.

Info e prenotazioni per aperitivo:

[email protected]| tel: 392.0526682

Sponsor Tolfa Jazz 2024: Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Ipertecnica, Fasec, Movisud S.r.l., D&G S.r.l.

Partner Tolfa Jazz 2024: Regione Lazio, Comune di Tolfa, Susan G. Komen Italia onlus, I-Jazz, Cittaslow International, Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia, Polo Arti cultura Turismo Regione Puglia, Custodiamo la Cultura.