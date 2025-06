Tolfa il 5 luglio 2025: Sesta Edizione di “Anuman, “La Foresta delle Idee ”

Tolfa(Rm) 5 LUGLIO sesta edizione di “Anuman, La Foresta delle Idee”: 100 giovani a confronto. Un’intera giornata di dibattito e condivisione, un viaggio che vedrà under 30 protagonisti nella splendida cornice della Villa Comunale di Tolfa. Tanti ospiti e un focus particolare su “Periferie al centro”. Per iscrizioni (fino a esaurimento posti) inviare dati anagrafici e un recapito a: [email protected] Sarete contattati per i dettagli organizzativi e la conferma iscrizione.

Pronti all’ avventura 2025 nella Foresta delle Idee?