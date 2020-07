Tolfa, Gino Saladini presenta “Delitti”

Condividi Pin 0 Condivisioni

L’appuntamento è alle 21.30 con ingresso gratuito

Un viaggio nell’oscurità dell’anima, perché probabilmente bisogna sporgersi senza paura sul ciglio degli abissi più oscuri per tentare di comprendere il male. Tre storie criminali che hanno fatto epoca: un serial killer come Donato Bilancia, un mostro come Angelo Izzo, l’efferato assassinio di Luca Varani.

Al polo Culturale di Tolfa, domani venerdi 24 luglio alle 21.30, Gino Saladini con “Delitti!” condurrà gli spettatori nei labirinti delle menti criminali, nei luoghi oscuri delle loro anime. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione tra Associazione Chirone, Taitle, Comune di Tolfa e il festival letterario Tolfa Gialli e Noir, all’interno dell’intenso cartellone che vede il Polo Culturale come “salotto” in collina, tra cinema, teatro, musica e spettacoli dall’alto valore artistico.

Ad accompagnare Saladini, domani, sarà la musica jazz di Gino Fedeli (flicorno) e Anthony Caruana (chitarre): un tappeto armonico su cui scivoleranno parole e provocazioni. Un viaggio nel perturbante che si avvarrà anche di un video di Ettore Saladini di grande impatto emotivo. L’ingresso alla serata è gratuito, per info e prenotazioni 328.3168698.