A Tolfa il “Centro per l’impiego On Tour”

A Tolfa arriva il “Centro per l’impiego On tour”. Appuntamento in collina da oggi al 16 febbraio.

Il camper sarà posizionato in piazza Vittorio Veneto 12 (nell’area pedonale davanti al comune) e sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 14 alle 15.30.

Gli operatori dei centri per l’impiego della Regione Lazio sono a disposizione sugli sportelli mobili temporanei del “Centro per l’impiego On Tour” per dare informazioni sui servizi per il lavoro tra cui:

Programma Gol – Garanzia occupabilità lavoratori

Incrocio domanda offerta di lavoro

Garanzia giovani

Contratto ricollocazione generazioni

Tirocini

Eures – Lavoro e studio in Europa

Orientamento

Servizio inserimento disabili

Corsi di formazione

Assistenza alla creazione di impresa

Il progetto è rivolto a giovani under 30 che non studiano e non lavorano, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), disoccupati da almeno 6 mesi e lavoratori con minori, beneficiari di ammortizzatori sociali (come Naspi, Dis-Coll o in costanza di rapporto di lavoro con riduzione dell’orario lavorativo), percettori del reddito di cittadinanza e lavoratori con redditi molto bassi e a rischio povertà.