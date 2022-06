Attenzione particolare alla valorizzazione dei prodotti tipici e artigianali

Tolfa, per il cartellone estivo 2022 tante iniziative e grandi eventi all’insegna della cultura –

Dopo il fine settimana con la Sagra del prosciutto, il Comune di Tolfa è pronto a presentare il cartellone estivo 2022 ricco di iniziative e grandi eventi all’insegna della cultura, della tradizione, dell’arte, dell’improvvisazione teatrale, della danza, della buona musica, della solidarietà, della natura incontaminata, della valorizzazione degli scorci paesaggistici del borgo.

Si parte oggi con un appuntamento alle 18 al Polo Culturale con Atlante Geografico illustrato per poi proseguire alle 21 alla Villa comunale con Alan Parson Project Pro Adamo.

Da non perdere, tra i vari appuntamenti, quello con il Tolfama per le vie del centro storico in programma dal 30 giugno al 3 luglio, e il Tour Film Festival in programma per il 7 luglio.

Si proseguirà ancora per tutto il mese di luglio con appuntamenti come la Sagra della Bistecca (16 luglio), Gialli&Noir Festival il 15 e 16 luglio, il tradizionale Tolfa Jazz fino ad arrivare al Torneo dei Butteri, al Drappo dei Comuni e alla Festa della Radica che accompagneranno visitatori e non fino a Settembre.

Attenzione particolare anche alla valorizzazione dei prodotti tipici e artigianali che si propongono con note creative, innovative e sostenibili.

“Tolfa – hanno detto dal Comune – è pronta per accogliere turistici che vogliono vivere esperienze uniche all’insegna dello star bene con se stessi e con gli altri godendo del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico che ci sono stati donati e tramandati e che vogliamo siano volano di sviluppo del nostro territorio”.