Toelettatura per animali, i negozi riaprono il 4 maggio-

“Lunedì 4 maggio riapriranno anche i negozi di toeletta per animali, un’ ottima notizia visto che nei giorni scorsi avevamo fatto nostro il grido d’allarme lanciato da toelettatori e proprietari di animali da compagnia per l’evidente necessità di anticipare la riapertura per ovvi motivi igienici e sanitari”. Con queste parole l’assessore al Commercio, Attività produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione, Francesca Lazzeri ha commentato le dichiarazioni del Governatore Zingaretti che, nel corso della conferenza stampa congiunta con il suo vice Leodori e dell’assessore alla Sanità D’Amato, ha annunciato la notizia.

“Aspettiamo la pubblicazione dell’ordinanza, ma già da ora gli interessati possono organizzarsi prendendo contatti con i toelettatori di fiducia. Ovviamente – conclude l’assessore Lazzeri – ribadisco l’invito fatto ieri dal Sindaco Grando, chiediamo ai nostri concittadini massima serietà. Da lunedì riapriranno molte attività è il momento di dimostrare senso di responsabilità, primo fra tutti il rispetto del distanziamento sociale ed il rispetto delle regole”.