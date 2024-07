“La città che cambia volto, una città che guarda al futuro è l’immagine della nostra Santa Marinella”

Tidei: “29 milioni di euro di finanziamenti, Santa Marinella città dei record ed esempio di Comune virtuoso in Italia”

“In questa calura estiva, e dopo 1 anno dall’insediamento di questa nuova riconfermata amministrazione, mi corre l’obbligo quale Sindaco di segnalare a tutti noi , cittadini , amministratori e persone che quotidianamente lavorano insieme a me per il bene di Santa Marinella , che ad oggi la nostra Città “porta in pancia “ben 29.411.380 € di finanziamenti per opere pubbliche ad investimenti su tutto il territorio comunale. Ben 29 milioni che non sono certo piovuti dal cielo ma sono frutto di tenacia, impegno e lungimiranza in progetti redatti , in appalti aggiudicati in opere pubbliche oggi come si dice “messe a terra”. In questo spirito di obiettivi raggiunti, ma anche di continue sfide, mi permetto non solo di esserne orgoglioso per i risultati ottenuti, ma non posso far a meno di evidenziare con quale piglio e capacità sono stati ottenuti questi risultati. Risultati che hanno visto l’apporto di tutti i miei collaboratori siano essi consiglieri. assessori o dirigenti, i quali hanno fin da subito, dal 2018, durante il primo mandato elettorale creduto in questo progetto della Nuova Santa Marinella. Ora che molti cantieri sono aperti, che molti partiranno a breve, è doveroso apprezzare tale impegno e competenza per tutto ciò che ha portato a questi risultati. Sfido chiunque nella nostra regione per comuni di circa 20 mila abitanti a trovarne uno che abbia ottenuto i nostri stessi risultati. E’ quindi con soddisfazione ma anche con spinta propulsiva, che invito noi tutti a continuare su questa giusta strada. Stiamo lavorando per le generazioni future di uomini e donne di Santa Marinella , di giovani e meno giovani, che troveranno in scuole, impianti sportivi , parchi , spazi socio culturali, strade , parcheggi , spiagge , approdi e così via realizzati nel segno dei nuovi tempi, i tempi che faranno la Nostra Città migliore e capace di attrarre turismo, benessere, economie, il tutto improntato alla crescita sociale delle nuove generazioni. Un grazie a questa bella e nostra Santa Marinella”.

