Un’iniziativa che ha visto la collaborazione dei ragazzi di Fridays For Future e Biosalus Italia

Thaon de Revel libero dalla plastica per la giornata mondiale dell’ecologia –

Una giornata dedicata alla sensibilizzazione del problema della plastica abbandonata nell’ambiente e alla sua gestione.

Queste le premesse del World CleanUp Day che si è svolto a Civitavecchia, con la collaborazione attiva dei volontari dell’associazione Fridays For Future e Biosalus Italia, azienda del settore di depurazione dell’acqua.

“Un sacchetto di plastica viene utilizzato in media per 12 minuti ma resta sulla Terra per 200 anni” – spiegano dalla Biosalus Italia.

Il World CleanUp Day è la giornata mondiale dedicata all’ecologia che quest’anno si celebra il 19 settembre.

Si tratta infatti un’iniziativa sociale nata nel 2018 con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento e le sue gravi conseguenze, rendendo la comunità globale più consapevole della gestione delle risorse disponibili.

Nel 2019 ha raggiunto 21 milioni di persone creando collaborazioni tra 180 nazioni e coinvolgendo cittadini, istituzioni, politici di tutto il mondo nell’organizzazione di azioni di pulizia e mappatura dei rifiuti.

“Un giorno per ripulire il mondo non sarà mai sufficiente se ognuno di noi resterà indifferente” – ha dichiarato Mauro Messina, Brand Owner di Biosalus Italia.

“Milioni di tonnellate di rifiuti, abbandonati ogni anno, contaminano il cibo che mangiamo e l’aria che respiriamo. Solo collaborando e rispettando l’ambiente possiamo preservare la nostra salute e quella del nostro pianeta” – ha concluso.