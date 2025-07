Tensione tra Comune e vigili urbani di Cerveteri: si tenta una conciliazione

Dopo oltre dieci giorni di tensioni, si cerca di trovare un accordo tra il Comune di Cerveteri e i rappresentanti della Polizia locale.

La causa principale dello scontro riguarda le condizioni della caserma attuale, giudicata inadeguata e insicura, e la carenza di personale che rende difficile gestire le emergenze sul territorio.

Questa mattina, alle 11, si è svolto un incontro in prefettura a Roma tra rappresentanti sindacali, agenti e il Comune, nel tentativo di trovare una soluzione prima che si arrivi a uno sciopero. La proposta più concreta è quella di individuare un’area per la costruzione di una nuova caserma, dato che le strutture attuali non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza e funzionalità. La situazione resta delicata, e se non si troverà un accordo, i vigili potrebbero proseguire con lo stato di agitazione o altre iniziative di protesta