Condividi Pin 1 Condivisioni

Si torna in campo, ma solo uno contro uno. Il Tyrsenia Sporting Club di Cerveteri riapre domani i campi in terra rossa. La gioia della Presidente Novella Conti espressa sui social.

Riaprono a Cerveteri i campi da Tennis e Padel. “Siamo pieni di gioia, euforici, e pronti! Pronti a potervi ospitare di nuovo al Tyrsenia Sporting Club!”

Queste le parole espresse dalla Presidente del Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini” nell’annunciare da domani la riapertura – seppur parziale – del centro sportivo di via Morlacca a Cerveteri,.

Finalmente si torna in campo, ma solo uno contro uno, per rispettare le disposizioni per il distanziamento sociale previste dall’autorità pubblica. Niente “doppi” quindi e, inoltre, resteranno al momento esclusi i servizi dell’area spogliatoi.

“FINALMENTE RIAPRIAMO I CAMPI DA TENNIS E DA PADEL. È bellissimo! Dopo aver predisposto tutto quanto con grande impegno, abbiamo ricevuto il via libera dell’Amministrazione pubblica a riaprire i campi esterni del nostro centro sportivo” – così si legge sulle pagine social del Tyrsenia (pagina facebook, pagina instagram).

Riaprono a Cerveteri i campi da Tennis e Padel, ma è indispensabile prenotare con anticipo.

Da Lunedì 18 Maggio, quindi, si può tornare a giocare a Tennis e a Padel (o Paddle) prenotando il campo a Cerveteri. Per altro, il Tyrsenia aveva inaugurato i nuovi campi in terra rossa Red Brick appena lo scorso anno offrendo, tra i primi centri sportivi sul territorio, dei campi di questo standard qualitativo.

☎️ I campi sportivi vanno prenotati telefonicamente dalle 9.00 alle 21.30 (ultima partita ore 20.30) tutti i giorni ai numeri 06.9941202 e 389.4584320