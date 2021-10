Scuola Tennis e Scuola Padel, lezioni individuali per ogni livello e campi aperti per giocare tutti i giorni fino a sera

Il centro sportivo Tyrsenia è famoso per le sue due grandi piscine e per i successi agonistici nelle discipline natatorie. Ma da qualche anno il centro è diventato anche un punto di riferimento per gli amanti del tennis e del padel, oltre che per la nuova palestra cardio-fitness realizzata in collaborazione con lo staff tecnico di Fit&Lab di Giancarlo Paolacci.

Il Tyrsenia infatti dispone di due eccellenti campi da Tennis in terra rossa red brick e un campo nuovissimo da Padel aperti tutti i giorni fino a sera.

Le iscrizioni ai corsi, individuali e di gruppo, sono già aperte e, per tutti, adulti e bambini, è garantita una lezione di prova completamente gratuita in cui sarà possibile conoscere i nuovi istruttori e i loro metodi di insegnamento. Inoltre lo staff tecnico del Tyrsenia impartisce lezioni private di perfezionamento per Tennis e Padel e per ogni livello di preparazione dell’atleta, dal principiante all’agonista.

INFO corsi e PRENOTAZIONI campi sportivi: 06 994 1202 – 389 4584320 | indicazioni stradali: Via Ezio Morlacca, 10 | mail [email protected]

Per gli amanti del Padel…

PLAY PADEL è l’iniziativa dedicata a chi ama il Padel: Lezioni private e di gruppo, Personal Training, Corsi femminili (tutti i martedì e giovedì alle ore 11.00), Padel Kids (corsi specifici dedicati ai bambini, Corsi di perfezionamento adulti (max 3 giocatori), Corsi intensivi, Corsi di preparazione alla certificazione istruttore 1° livello OPES. Inoltre è possibile prenotare liberamente il campo per allenamenti, partite e tornei.

Per gli amanti del Tennis…

PLAY TENNIS è l’iniziativa dedicata a chi ama il Tennis: Lezioni private e di gruppo, Personal Training, Corsi specifici per bambini, Corsi di perfezionamento adulti. Inoltre è possibile prenotare liberamente per allenamenti, partite e tornei i due bellissimi campi in terra rossa (red brick), operativi fino a sera.



Agonismo: il Tyrsenia forma le nuove squadre di nuoto, pallanuoto, syncro e nuoto per salvamento

Il Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini” è Scuola Nuoto Federale FIN (Federazione Italiana Nuoto).

Gli allenamenti finalizzati all’agonismo sono aperti, previo provino, a tutti gli atleti nati dal 1998 al 2014 che desiderano gareggiare nelle squadre di: Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Pallanuoto e Nuoto per Salvamento. Inoltre, la squadra Master di Nuoto del Tyrsenia è aperta agli adulti di tutte le età, dai 18 anni in poi.

Le prove, garantisce la direzione tecnica del centro sportivo di Cerveteri, proseguiranno comunque per tutto l’anno sportivo. Per qualsiasi informazione sono disponibili i numeri di telefono 06 9941202 e 389 4584320 | mail [email protected]











