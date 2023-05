Appuntamento il 2 o 3 giugno con l’attrice Agnese Lorenzini

Ladispoli: al teatro Vannini “Nella città l’inferno” –

Al teatro Vannini arriva “Nella città l’inferno” di Isa Mari con l’attrice Agnese Lorenzini.

L’appuntamento è per il 2 o 3 giugno.

Trama.

Attraverso il racconto delle tre detenute Paola, Antonella e Patrizia entriamo dentro il carcere femminile di via delle Mantellate a Roma negli anni ’50. Un racconto corale ed emozionate che percorre il passato, il presente e il sognato futuro delle tre detenute. Le loro

speranze e i loro drammi in un concentrato di suoni, rumori e impreziosito dalla bellissima interpretazione di Agnese Lorenzini.

Ingresso 5€ Info e prenotazioni 3280656474

L’ATTRICE

Agnese Lorenzini, attrice romana classe 1990, per il teatro prende parte a diverse produzioni tra cui P. BUTTERFLIES di Damiana Guerra (2017), A.CH.A.B. – ALL CHIHUAHUAS ARE BASTARDS di Aleksandros Memetaj (2019), IPOTESI DI UNA MEDEA di Damiana Guerra (2023), IL SENSO DI COLPA (2018) di Federica Colucci e Bruno Governale, RICORDATI DI ME (2021) di Loredana Parrella e GIOVANNA D’ARCO (2022) di Filippo D’Alessio. Dal 2016 al 2022 interpreta Susanna Picardi, giovane avvocato della storica e amata fiction firmata RAI3, UN POSTO AL SOLE. La vediamo anche in DON MATTEO e CHE DIO CI AIUTI.

CHI E’ ISA MARI

Isa Mari, pseudonimo di Luisa Rodriguez Mercurio. Figlia dell’attore e regista Febo Mari, nata a Milano intorno al 1910. La sua produzione letteraria è poco chiara: scrisse almeno due libri di successo: Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata e Roma, via delle Mantellate (1953). Quest’ultimo è basato su una vicenda personale vissuta dall’autrice, che fu reclusa nel carcere romano di via delle Mantellate (Regina Coeli) per motivi politici; il testo ispirò la trasposizione cinematografica Nella città l’inferno, diretta da Renato Castellani e interpretato da Anna Magnani e Giulietta Masina, rispettivamente nei ruoli di Egle e Lina.