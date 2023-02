Tiziana protagonista ancora una volta nel pomeriggio di Rai 3

Tarquinia, Tiziana Favi di Namo Ristobottega portabandiera di Slow Food in Tv a Geo –

Zuppa di Lenticchie di Onano, polpette di ceci e patate con maionese di ceci e salame di cioccolato e fagioli del Purgatorio: un menu speciale, dedicato alla Tuscia e ad alcune delle sue tipicità, da raccontare – e preparare – in diretta televisiva. Tiziana Favi, chef di Namo Ristobottega, è stata ancora una volta protagonista nel pomeriggio di Rai 3, tornando negli studi di Geo che più di una volta l’hanno vista protagonista di show cooking e chiacchierate con Sveva Sagramola, conduttrice del programma.

Tiziana, cuoca dell’Alleanza dei Cuochi e dei Presidi Slow Food, ha come detto realizzato in diretta ricette che valorizzano legumi laziali, prodotti inseriti nell’Arca del Gusto Slow Food, consentendo al pubblico di conoscerne storia, tradizioni e caratteristiche in cucina: un modo anche per promuovere i territori, filosofia che è al centro dell’impegno nella difesa della tipicità da parte di Slow Food che Tiziana, nella cucina e sui tavoli del Namo, ha perfettamente sposato.

La verve della chef del ristorante tarquiniese, di recente inserito nella sezione Bib Gourmand della guida Michelin, tornerà protagonista sotto i riflettori Rai anche nei prossimi mesi: sono infatti in calendario altre occasioni televisive, sempre con Geo, in cui portare in alto il nome e la missione di Slow Food.

