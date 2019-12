Condividi Pin 14 Condivisioni

È successo a sant’Agostino

Tarquinia, mareggiata si mangia un tratto di spiaggia

Il maltempo sta colpendo il nostro territorio e, a causa del vento, numerose mareggiate si sono abbattute e continuano ad abbattersi sul litorale. Non fa eccezione la spiaggia di Sant’Agostino, dove un tratto molto ampio di battigia è ora coperta dal mare. Un’immagine desolante che racconta della forza della natura che si infrange sulla terraferma.

Aggiornamento:

Stanotte, a seguito del presidio h24 disposto per l’allerta meteo presso la sede distaccata a Tarquinia Lido, su attivazione della Sala operativa regionale ed in contatto con Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, una squadra di volontari AEOPC sono intervenuti per rimuovere grossi rami caduti sulla strada Litoranea a causa del forte vento.