Fiumicino, il vento causa danni

Una mareggiata allaga le case, mentre il vento causa disastri in tutta la città

A causa del forte vento di questa notte e di queste prime ore del mattino si sono registrati disagi sul territorio.

In particolare a Passo della Sentinella una persona è stata soccorsa a causa delle mareggiate che ne avevano allagato la casa.

Il cimitero di via Portuense è stato chiuso a causa del crollo di un albero.

Inoltre un albero è caduto su viale Traiano all’altezza del Ponte 2 Giugno; a Parco Leonardo sono volati calcinacci dal cantiere in corso; a Largo Formichi un albero caduto ha invaso la carreggiata; il semaforo all’incrocio tra viale di Porto e via della Veneziana è stata abbattuto e anche i semafori sul viadotto dell’aeroporto risultano danneggiati. Infine, dentro l’aeroporto Leonardo da Vinci sono caduti alcuni cornicioni che hanno reso necessaria la chiusura del parcheggio di breve sosta.

Si invita alla prudenza, poiché il vento di burrasca proseguirà anche nelle prossime ore.

Aggiornamento:

“Date le condizioni di forte vento che persiste, abbiamo disposto la chiusura di tutti i cimiteri comunali, non solo quello di via Portuense”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Raccomando la massima prudenza: non sostate sotto gli alberi, specialmente quelli più grandi ed evitate i parchi (Villa Guglielmi, la Pineta di Fregene e tutti gli altri)”.

Intanto continuano le segnalazioni: un altro albero è caduto su via Castellammare, all’incrocio con via Marotta e un altro in Viale Viareggio all’incrocio con via Francavilla a mare.

“Rimanete lontani dalle spiagge perché è in corso una forte mareggiata con onde forza 8 – prosegue il sindaco – che sta aggredendo le zone già colpite dalle precedenti mareggiate, ma anche la spiaggia di Fiumicino e altre zone del territorio”.

“Sono in costante contatto con la Polizia Locale e la Protezione civile le cui squadre sono sul campo da ore per fronteggiare questa ennesima emergenza data dal maltempo – conclude Montino -. A tutte e tutti raccomando attenzione e prudenza”.

Aggiornamento:

Il cimitero monumentale di via Portuense è chiuso, e rimarrà chiuso anche domani, per la caduta di alberi a causa del forte vento di queste ore. Sono stati danneggiati numerosi loculi.

Domani mattina sarà effettuato un sopralluogo dai tecnici dei Lavori pubblici e dell’ufficio Ambiente, oltre che dalla Polizia locale, per valutare la possibile riapertura in sicurezza per gli utenti della zona non danneggiata dalla caduta delle alberature.

“Ci scusiamo per il disagio in questi giorni di feste – dichiarano gli assessori Di Genesio Pagliuca e Cini – ma è necessario verificare prima di tutto le condizioni di sicurezza per chi si reca nel cimitero”.

Aggiornamento

A causa del forte vento, oltre ai cimiteri comunali di cui era stata già disposta la chiusura, sono state chiuse anche Villa Guglielmi, la Lecceta e la Pineta Monumentale di Fregene.

Si ricorda di prestare la massima attenzione anche sulle spiagge per via della mareggiata in corso.