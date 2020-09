Share Pin 4 Condivisioni

Ordinanza che sposta l’inizio delle attività di due settimane

Il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, ha firmato un’ordinanza che sospende l’apertura degli istituti scolastici, prevedendo la riapertura per il prossimo 28 settembre e non per lunedì 14. Questo, secondo Giulivi, agevola anche le procedure di sanificazione in vista del referendum del 20 e 21 settembre.