Tarquinia, cerimonia in memoria dei paracadutisti del 1942

Perirono nel tragico scontro di due aerei durante un volo di esercitazione, avvenuto nei cieli di Tarquinia nel 1942

Il 16 marzo di 83 anni fa, alle 11.30 due velivoli modello “Caproni 133” della Scuola Militare di Paracadutismo si alzarono in volo per un’attività addestrativa.

Tre anni prima, l’aeroporto tarquiniese era stato scelto per effettuare l’addestramento dei fanti dell’aria e il volo di quella mattina era di “ambientamento” per un gruppo di aspiranti paracadutisti.

Cosa avvenne a Tarquinia nel 1942 per causare la morte dei paracadutisti

A causa di un’errata manovra, i due Caproni 133 mentre sorvolavano la località di Taccone di Sotto entrarono in collisione e caddero a terra incendiandosi. Morirono in 19, tra aspiranti paracadutisti e istruttori della Regia Scuola Militare di Paracadutismo e personale di volo in servizio nell’Aeroporto “Sostegni”. Alcuni perirono nello schianto a terra, altri arsi dalle fiamme.

La Sezione di Tarquinia dell’associazione nazionale paracadutisti d’Italia, presieduta da Giulio Maria Ciurluini, organizza una cerimonia commemorativa che avrà inizio alle ore 10.30 di domenica 16 marzo 2025, presso il Cimitero Monumentale di “San Lorenzo”, nell’area antistante la cappella “Sacrario Paracadutisti della Folgore” in memoria dei paracadutisti del 1942.

Il programma prevede l’Alzabandiera, gli interventi delle Autorità, alle quali seguirà la deposizione di un cuscino di fiori e la lettura della preghiera del paracadutista.

Le associazioni combattentistiche e d’arma e i cittadini sono invitati a partecipare.

