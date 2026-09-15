TARI a Ladispoli, è caos tra doppi invii e bollette che non arrivano

Ladispoli – Confusione tra i cittadini di Ladispoli alle prese con la TARI. In questi giorni, infatti, stanno arrivando diverse segnalazioni sulla consegna degli avvisi di pagamento: c’è chi sostiene di non aver ancora ricevuto nulla e chi, invece, si è visto recapitare per ben due volte lo stesso avviso.

Una situazione che sta creando qualche preoccupazione, soprattutto considerando le scadenze ravvicinate e la necessità per i contribuenti di verificare correttamente gli importi da pagare. Sui social alcuni cittadini hanno raccontato la propria esperienza. «A me non è arrivata», mentre altri segnalano di aver ricevuto la stessa TARI due volte. C’è anche chi, vedendo arrivare un secondo avviso, ha temuto inizialmente di dover pagare nuovamente la tassa, salvo poi accorgersi che si trattava dello stesso documento.

Il problema, al momento, sembra essere soprattutto quello di una comunicazione poco chiara: perché alcuni contribuenti non hanno ancora ricevuto l’avviso mentre altri ne hanno ricevuto una copia doppia?

A pesare ulteriormente sui cittadini c’è anche l’aumento della TARI, che per il 2026 a Ladispoli è cresciuta di circa l’8%. Un rincaro che arriva in un momento in cui non mancano le segnalazioni sulla gestione degli avvisi: c’è chi non ha ancora ricevuto la bolletta e chi, invece, se l’è vista recapitare due volte. Una situazione che inevitabilmente alimenta dubbi e malumori tra i contribuenti, chiamati a pagare di più e a fare i conti anche con una comunicazione che, in questi giorni, appare poco chiara.