Academy Ladispoli, si dimettono Lazzarini e il ds Lorenzetti

Doppio addio in casa Academy Ladispoli. La società rossoblù ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni dell’allenatore della Prima Squadra, Edoardo Lazzarini, e del direttore sportivo Daniele Lorenzetti.

Il club ha preso atto della decisione dei due dirigenti, ringraziandoli per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati durante il loro percorso con i colori rossoblù.

«La società prende atto della loro decisione e li ringrazia per il lavoro, la professionalità e l’impegno dimostrati durante il percorso in rossoblù, augurando a entrambi le migliori soddisfazioni per il futuro», si legge nella nota ufficiale.

Si apre ora una nuova fase per l’Academy Ladispoli. La società ha infatti annunciato che comunicherà prossimamente le proprie decisioni sulla nuova guida tecnica della Prima Squadra e sul futuro assetto dell’area sportiva.