Grandissima prestazione di Andrea Scalella nella finale Oro Under 23, valida per l’assegnazione dello scudetto di Campioni d’Italia. L’atleta si è reso protagonista di una prova straordinaria nei 400 metri, conquistando un podio che alla vigilia sembrava quasi inimmaginabile.

Scalella ha chiuso la gara individuale al secondo posto assoluto, fermando il cronometro sul tempo di 48.77. Un risultato prestigioso che va a coronare una stagione davvero da incorniciare.

Vice Campioni d’Italia: Andrea Scalella trascina la squadra con un argento e un oro

Ma Andrea non si è fermato qui. Nella prima frazione della staffetta 4×400 ha messo un serio sigillo sulla gara, correndo una frazione esaltante in 47.58 e cambiando in testa. Una prestazione di grande carattere che ha dato la spinta decisiva ai compagni, trascinando la squadra fino al gradino più alto del podio.

Alla fine il bottino è semplicemente straordinario: medaglia d’oro nella 4×400, medaglia d’argento nei 400 metri individuali e il titolo di Vice Campioni d’Italia.

Una finale da protagonista assoluto per Andrea Scalella, che con talento, determinazione e una prestazione maiuscola chiude nel migliore dei modi una stagione da ricordare.