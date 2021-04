Share Pin 4 Condivisioni

La squadra ha preso parte al campionato nazionale primaverile Confsport Serie A e Silver

Tanti risultati e medaglie per il Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini” –

Ancora tanti successi per il Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini”.

Sabato scorso si è svolta nella piscina delle Cupole ad Acilia la finale del campionato nazionale primaverile Confsport serie A e Silver.

Tanti risultati e tante medaglie per le atlete etrusche in tutte le categorie che nonostante le assenze e i pochi allenamenti hanno permesso di ottenere un magnifico terzo posto Silver tra le società in gara.

Tanti risultati e medaglie per il Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini”

Esordienti B e A:

GIULIA MASSI (2011) ;

LEONETTI-COLLACCIANI (2009);

4^ posto la squadra ESORDIENTI A (COLLACCIANI-LEONETTI-LUCCI-PONTISSO) a causa di 2 punti di penalità;

Categoria RAGAZZE (2008/2007/2006):

CHIESE MARTINA ( 2007 prima volta nella specialità solo) ;

8^ CHIARA ZEPPIERI (2007) che nonostante la posizione ha eseguito un bellissimo esercizio;

Boschi-Tortora e Masci-Pecchia nella specialità duo (2007),

ottima prova anche per le più piccole LUCCI-MARTINELLI (2009/2008) che migliorano il loro personale punteggio.

SQUADRA nonostante qualche piccolo errore si classificano SESTE tra 20 esercizi in gara.

JUNIOR e ASSOLUTE

migliora il punteggio Il doppio CIVERO-SALE primo anno in categoria Junior,

5^ e 6^ Solo TASCHETTI e COLLACCIANI (2005) anche loro primo anno in categoria,

ENNE-LAUTIZI nel doppio.

SQUADRA ASSOLUTA 4^ posto ma la cosa più bella sono stati i complimenti ricevuti ( Enne-Lautizi-Collacciani-TASCHETTI-De Guilmi-De Luca-Consalvi- SCARPONE).

CONSALVI FRANCESCA nell’esercizio di singolo. Francesca debutta per la prima volta con la compagna ALICE DE GUIMI nella specialità duo.

Grande onore per queste due atlete che hanno accettato la sfida delle loro allenatrici ILARIA e VIVIANA preparando questo esercizio in una sola settimana!

“Avanti così – hanno detto dal Tyrsenia – in preparazione per il CAMPIONATO ESTIVO che si terrà a fine GIUGNO. GRAZIE ALLA NOSTRA SOCIETÀ CHE NON CI HA MAI ABBANDONATO E GRAZIE A TUTTI ALLENATRICI (ILARIA BRUNO,VIVIANA ANCONETANI ed ELEONORA SCARPONE) ED ATLETE CHE NON HANNO MAI MOLLATO!”

