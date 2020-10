Tamponi alla Casa della Salute di Ladispoli, la ASL: “Il disservizio di ieri legato alla linea internet”

Share Pin 3 Condivisioni

Oggi verrà montato il gazebo a scopo di sala d’attesa

Tamponi alla Casa della Salute, la ASL: “Il disservizio di ieri legato alla linea internet” – la nota:

È attiva da ieri la postazione tamponi presso la Casa della Salute di Ladispoli. Si richiede agli utenti la massima accortezza nel presentarsi con la ricetta idonea. Per la ricetta dematerializzata, la dicitura deve essere “esente”, le prestazioni a pagamento devono essere richieste con ricetta bianca. La ricetta dematerializzata senza la dicitura “esente” non verrà accettata.

Oggi verrà montato il gazebo a scopo sala di attesa e il Cup sarà presente dentro il container per facilitare le operazioni. Per quanto riguarda il presunto disservizio denunciato su alcune testate, si chiarisce che il malfunzionamento della linea internet non è stato dovuto dall’azienda sanitaria e che è durato 30 minuti.

La direzione strategica ha deciso di potenziare il servizio al pubblico ampliando l’offerta delle prestazioni dei tamponi, proprio per il distretto 2 che ne era mancante, e già da domani verrà montato un secondo gazebo per accedere alle prestazioni tramite la propria automobile in modalità drive in.