Nella scuola ospitati tre corsi triennali e due biennali per estetisti, acconciatori ed elettricisti

Taglio del nastro per il Centro di Formazione di Parco Leonardo –

Il nuovo Centro di Formazione di Parco Leonardo è stato inaugurato questa mattina in via Copenaghen.

Nella scuola saranno ospitati 103 tra studenti e studentesse suddivisi in tre corsi triennali e due biennali per estetisti, acconciatori ed elettricisti.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Claudio Di Berardino, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, gli assessori ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, alla Scuola Paolo Calicchio e alla Formazione e Lavoro Anna Maria Anselmi, il direttore del CFP Carlo Caprini.

“Con il nuovo Centro di Formazione Professionale, bellissimo, abbiamo fatto un salto di qualità – dichiara Montino – insieme alla Regione che ce lo ha accreditato e per cui ringrazio l’assessore Di Berardino”.

“Lo spostamento dalla vecchia sede all’interno dell’istituto scolastico di via Copenaghen in questi nuovi locali di fronte al centro anziani ci ha permesso di recuperare sette nuove aule per la scuola, che in questo periodo aveva bisogno di ulteriore spazio per garantire il distanziamento” – ha proseguito il sindaco.

Anselmi: ““Il CFP di Parco Leonardo ha raggiunto livelli eccellenti”

“Nel nuovo CFP – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Caroccia – sono stati effettuati lavori di ripristino della rete dati e della rete elettrica, un nuovo impianto di allarme e di condizionamento, sono state poste le inferriate sulla parte finestrata e sono state spostate e adeguate tutte le aule”.

Ha poi proseguito aggiungendo che “È stata poi effettuata la completa ristrutturazione delle altre due aule poste di fronte e il trasloco dell’intera attrezzatura dalla vecchia sede a questa”.

“Le lezioni nelle nuove aule – conclude l’assessore alla Formazione e Lavoro Anselmi – sono cominciate martedì 15 settembre”.

“Con questo nuovissimo centro adesso possiamo chiedere l’accreditamento anche per i corsi per adulti e disabili, oltre che chiedere l’avvio di corsi con altre specializzazioni”.

“Il CFP di Parco Leonardo ha raggiunto livelli eccellenti, molte ragazze e ragazzi che hanno frequentato i corsi hanno partecipato a stage di perfezionamento all’estero e adesso lavorano. Un risultato di cui ringrazio, oltre al sindaco, al mio assessorato e agli altri coinvolti nei lavori, anche i dirigenti che negli anni hanno seguito la scuola, Capitale Lavoro che fornisce le docenze e il direttore Caprini” – ha concluso Anselmi.

