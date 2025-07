Taekwondo a Bracciano: una storia lunga quasi 40 anni

Dal bronzo mondiale del Maestro Flotti a una comunità che cresce

Quella del Taekwondo a Bracciano è una storia lunga quasi quarant’anni. Non è soltanto la cronaca dell’introduzione di una disciplina sportiva: è un percorso umano, culturale ed educativo che ha saputo mettere radici profonde in un territorio in continua evoluzione.

Tutto comincia nel 1986, quando il Maestro Giuseppe Flotti, già affermato atleta internazionale, dà il via al primo corso di Taekwondo in città. Classe 1964, Flotti è uno dei pionieri di questa disciplina in Italia: bronzo ai Campionati Mondiali del 1983 a Copenaghen nella categoria -52 kg senior, partecipante agli Europei del 1982 a Roma sotto la guida del celebre Maestro Park Young-Ghil, è ancora oggi un punto di riferimento nella storia marziale nazionale. Le sue gesta sono registrate anche nel database internazionale TaekwondoData, a testimonianza della sua importanza nel panorama sportivo mondiale.

Conclusa l’attività agonistica, il Maestro Flotti si dedica con passione all’insegnamento, trasformando la sua palestra in un luogo di crescita personale oltre che tecnica. Il suo stile WTF (oggi World Taekwondo) si fonda su rigore e passione, disciplina e inclusione: una combinazione che ha ispirato centinaia di giovani e dato vita a una vera e propria scuola di pensiero.

Dalla sua lezione sono nate nuove realtà. Tra i suoi allievi più attivi, Sabino Traversi e Roberto Viglietta, oggi responsabili di centri a Oriolo Romano e Vetralla, a testimonianza della diffusione di un approccio che unisce tradizione e rinnovamento.

A Bracciano, però, la fiamma non si è mai spenta.

Dal 2015, a raccoglierne l’eredità è l’ASD Sport For You 2 Taekwondo Bracciano, fondata da Luca Giannini, già allievo del Maestro Flotti e oggi direttore tecnico della società. Con lui collaborano Marco Frangella, Stefano Ranzo e Marco Ferretti, formando uno staff affiatato e competente.

La società è diventata un punto di riferimento stabile per oltre cento iscritti all’anno, con attività estese anche ai comuni di Anguillara e Manziana. Un progetto moderno, accessibile e profondamente legato al territorio, dove lo sport è uno strumento educativo prima ancora che competitivo.

Non sono mancati i risultati prestigiosi. A rappresentare il club a livello nazionale, l’atleta Valentina Sandrelli, argento ai Campionati Italiani Cadetti 2014, medagliata anche nelle edizioni Juniores 2016–2017, e bronzo ai Seniores 2018 e 2019. Nel 2017 conquista il titolo italiano cinture nere -49 kg, mentre nel 2018 riceve la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico del CONI.

Tra i volti emergenti c’è Valentina Traversi, classe 2005, bronzo ai Cadetti 2019 e protagonista di importanti manifestazioni interregionali.

Ma al di là del palmarès, ciò che rende Sport For You 2 una realtà unica è l’ambiente che ha saputo creare: un luogo dove ogni allievo viene accolto e valorizzato, dove si insegna a cadere e rialzarsi, a credere in sé stessi e a scoprire i propri limiti per superarli. Una comunità educativa prima ancora che una palestra.

La stagione 2024–2025 si è chiusa con numeri e risultati significativi, sia in campo sportivo che formativo. L’associazione ha consolidato il suo ruolo sociale, organizzando incontri, attività e progetti rivolti allo sviluppo delle persone prima che degli atleti.

Il prossimo capitolo è già pronto a partire. I corsi riprenderanno ufficialmente il 2 settembre 2025. L’entusiasmo è alto, e la società è pronta ad accogliere vecchi e nuovi allievi, con lo stesso spirito che anima questa realtà dal 1986: formare persone, prima ancora che campioni.